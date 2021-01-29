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В столице Румынии вспыхнул пожар в больнице для больных COVID-19, есть погибшие

29 января, 08:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Расследование причин пожара продолжается

В столице Румынии Бухаресте произошел пожар в больнице для больных COVID-19. Погибли четыре человека, а 102 пациента были эвакуированы.

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Об этом сообщает Reuters.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Возгорание началось около 03:00 по местному времени в одном из зданий больницы Матей Балс.

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Фото: Reuters

Фото: Reuters

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Расследование причин пожара продолжается.

Напомним, ранее в Румынии в городе Пьятра-Нямц вспыхнул сильный пожар в отделении интенсивной терапии больницы, выделенной для лечения больных коронавирусом COVID-19. В результате 10 человек погибли, семеро получили тяжелые ожоги и находятся в критическом состоянии, в том числе дежурный врач.

Румынский министр здравоохранения Нелу Татару сообщил журналистам, что шесть выживших пациентов будут переведены в больницу с COVID-19 в городе Яссы на востоке Румынии.

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Кроме того, в Египте горела частная клиника для больных COVID-19. Погибли по меньшей мере семь человек и несколько пострадали. Больницу эвакуировали и закрыли, а пациентов перевели в государственную больницу в Каире.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Румыния больницы погибшие бухарест пожар коронавирус COVID-19
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