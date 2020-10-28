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В Турции открыли уголовное дело из-за карикатуры на Эрдогана

28 октября, 12:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

У турецкого президента обвинили Францию в демонстрации "пошлости и безнравственности"

Генеральная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело из-за публикации во французском еженедельнике Charlie Hebdo карикатуры на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

В деле фигурирует редакция сатирического издания – сотрудники генпрокуратуры уже начали соответствующее расследование.

В свою очередь официальный представитель президента Ибрагим Калын осудил публикацию. В Twitter он написал, что это не имеет ничего общего с юмором или свободой слова.

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Он назвал целью редакции Charlie Hebdo "посеять семена ненависти и вражды" и обвинил Францию в демонстрации "пошлости и безнравственности".

"Превращение свободы выражения мнения во враждебное отношение к религии и убеждениям может быть продуктом лишь больного мышления", – написал Калын.

Напомним, что ранее Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону "проверить психику" из-за его реакции на жестокое убийство исламистом учителя в пригороде Парижа.

В ответ на это Франция отозвала своего посла из Турции, однако Эрдоган на этом останавливаться не стал и призвал объявить бойкот французским товарам. О том, как мусульманский мир восстал против Франции и Макрона, читайте на нашем сайте.

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Турция Франция карикатура Charlie Hebdo Реджеп Эрдоган
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