В Турции открыли уголовное дело из-за карикатуры на Эрдогана

Генеральная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело из-за публикации во французском еженедельнике Charlie Hebdo карикатуры на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
В деле фигурирует редакция сатирического издания – сотрудники генпрокуратуры уже начали соответствующее расследование.
В свою очередь официальный представитель президента Ибрагим Калын осудил публикацию. В Twitter он написал, что это не имеет ничего общего с юмором или свободой слова.
Он назвал целью редакции Charlie Hebdo "посеять семена ненависти и вражды" и обвинил Францию в демонстрации "пошлости и безнравственности".
"Превращение свободы выражения мнения во враждебное отношение к религии и убеждениям может быть продуктом лишь больного мышления", – написал Калын.
Напомним, что ранее Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону "проверить психику" из-за его реакции на жестокое убийство исламистом учителя в пригороде Парижа.
В ответ на это Франция отозвала своего посла из Турции, однако Эрдоган на этом останавливаться не стал и призвал объявить бойкот французским товарам. О том, как мусульманский мир восстал против Франции и Макрона, читайте на нашем сайте.
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