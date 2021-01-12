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В ВОЗ сообщили о появлении чрезвычайных запасов вакцины от Эболы

12 января, 04:13

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вакцины будут отправлять по запросу в любую страну

На территории Швейцарии Всемирная организация здоровья создала 6890 доз вакцины от лихорадки Эбола, которые числятся как чрезвычайные запасы.

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Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

Этот резерв может быть отправлен по запросу в любую страну, в которой будет зафиксирована вспышка смертельно опасной болезни.

Отмечается, что решение о предоставлении вакцин в случае необходимости будет принято в течение 48 часов после получения просьбы от страны, а полное расчетное время поставок составляет семь дней.

"Пандемия COVID-19 напоминает нам о невероятной силе вакцин для спасения жизней от смертельных вирусов", – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Кроме того, в ВОЗ заявили, что в ближайшие 100 дней во всех странах мира следует начать вакцинацию медицинских работников и людей, относящихся к группе высокого риска.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения призвала богатые государства поделиться вакциной с COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакциной от коронавируса.

Ранее сообщалось, что после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало к применению от коронавируса вакцину, созданную американской компанией Moderna, этот препарат был официально одобрен Еврокомиссией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ВОЗ коронавирус эбола
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