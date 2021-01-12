У ВООЗ повідомили про появу надзвичайних запасів вакцини від Еболи

Вакцини відправлятимуть за запитом в будь-яку країну

На території Швейцарії Всесвітня організація здоров'я створила 6890 доз вакцини від лихоманки Ебола, які числяться як надзвичайні запаси.

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Про це йдеться в заяві ВООЗ.

Цей резерв може бути відправлений за запитом в будь-яку країну, в якій буде зафіксовано спалах смертельно небезпечної хвороби.

Зазначається, що рішення про надання вакцин в разі необхідності буде прийнято протягом 48 годин після отримання прохання від країни, а повний розрахунковий час поставок становить сім днів.

"Пандемія COVID-19 нагадує нам про неймовірну силу вакцин для порятунку життів від смертельних вірусів", – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Крім того, в ВООЗ заявили, що в найближчі 100 днів у всіх країнах світу слід почати вакцинацію медичних працівників і людей, що відносяться до групи високого ризику.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я закликала багаті держави поділитися вакциною з COVAX, метою якого є забезпечення на засадах справедливості всіх країн вакциною від коронавируса.

Раніше повідомлялося, що після того, як Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало до застосування від коронавірусу вакцину, створену американською компанією Moderna, цей препарат був офіційно схвалений Єврокомісією.

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