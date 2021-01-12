Вакцинация от коронавируса: антипрививочников в мире стало больше

Главная причина отказа от иммунизации – побочные эффекты и неверие в ее эффективность

После начала вакцинации от коронавируса в США и Великобритании в большинстве стран доля желающих иммунизироваться от COVID-19 снизилась.

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Об этом свидетельствует декабрьское исследование, проведенное консалтинговой фирмой Ipsos совместно со Всемирным экономическим форумом.

Как показал опрос, из 15 стран, где он проводился, за два месяца количество желающих получить вакцину в случае ее повсеместной доступности выросло только в США.

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В частности, большое всего антипривочные настроения выросли в Южно-Африканской Республике и Франции. В сравнении с октябрем, когда за вакцинацию выступали 68% и 54% этих стран соответственно, в декабре этот показатель снизился до 53% и 40%.

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Доля желающих вакцинироваться также снизилась в Японии (-9%), Южной Корее (-8%), Китае (-5%), Австралии, Германии (по -4%), Бразилии, Италии (по -3%), Великобритании, Испании (по -2%), Мексике (-1%).

Вырос этот показатель только в США – на 5% (до 69%).

Неизменно низкий уровень доверия к вакцинам остается в России – 43%.

Стоит отметить, что при этом в большинстве стран большинство опрошенных все-таки остается приверженцами вакцинации, кроме уже упомянутых ЮАР и Франции, этот во всех остальных государствах этот показатель колеблется от 53% до 80%.

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Самые популярные причины отказа от вакцины:

боязнь побочных эффектов (57-80%);

недоверие эффективности вакцины (16-45%);

нахождение не в зоне риска от COVID-19 (8-32%);

принципиальная позиция против вакцин в целом (5-26%;

нехватка времени для иммунизации (2-7%).

Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выступил за то, чтобы в ближайшие 100 дней во всех странах мира начать вакцинацию медработников и людей из группы высокого риска.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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