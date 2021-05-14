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Вакцины от COVID станет меньше: Бразилия приостановит производство AstraZeneca

14 мая, 03:39

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Производство на основе текущих запасов сырья позволит институту продолжить поставки вакцины еще в течение первой недели июня

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Бразильский биомедицинский институт Fiocruz в ближайшую неделю будет приостанавливать производство вакцины AstraZeneca в определенные дни из-за нехватки ингредиентов.

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Об этом со ссылкой на заявление института сообщает Reuters.

Предварительно новые поставки компонентов вакцины в Бразилию ожидаются 22 мая.

Также в спонсируемом правительством Fiocruz заявили, что производство на основе текущих запасов позволит ему продолжить поставки вакцины в течение первой недели июня, а также обещают некоторые дополнительные поставки.

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Тем временем Кабинет министров Норвегии принял решение навсегда исключить из своей национальной вакцинационной кампании вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

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Мы также сообщали, что в Словакии после случая смерти 47-летней женщины, который связывают с прививкой, решили ограничить использование вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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