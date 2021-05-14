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Вакцини від COVID стане менше: Бразилія призупинить виробництво AstraZeneca

14 травня, 03:39

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Виробництво на основі поточних запасів сировини дасть змогу інституту продовжити поставки вакцини ще протягом першого тижня червня

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Бразильський біомедичний інститут Fiocruz у найближчий тиждень припинятиме виробництво вакцини AstraZeneca в певні дні через брак інгредієнтів.

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Про це з посиланням на заяву інституту повідомляє Reuters.

Попередньо нові поставки компонентів вакцини в Бразилію очікуються 22 травня.

Також у спонсорованому урядом Fiocruz заявили, що виробництво на основі поточних запасів дасть змогу йому продовжити поставки вакцини протягом першого тижня червня, а також обіцяють деякі додаткові поставки.

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Тим часом Кабінет міністрів Норвегії ухвалив рішення назавжди виключити зі своєї національної вакцинаційної кампанії вакцинувід коронавірусу, розроблену Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca.

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Ми також повідомляли, що у Словаччині після випадку смерті 47-річної жінки, який пов'язують зі щепленням, вирішили обмежити використання вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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