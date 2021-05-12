Норвегія назавжди відмовилася робити щеплення людям AstraZeneca

Уряд країни офіційно виключив препарат з національної імунізаційної програми, а інша вакцина виявилася на межі заборони

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Кабінет міністрів Норвегії прийняв рішення виключити зі своєї національної вакцинаційної кампанії вакцину від коронавірусу, розроблену Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca.

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Про це повідомляє NRK.

"Уряд дійшов висновку, що вакцина AstraZeneca буде назавжди виключена з норвезької програми вакцинації", – заявила на пресконференції 12 травня норвезька прем'єр-міністерка Ерна Солберг.

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Щодо вакцини Janssen від Johnson & Johnson, її поки що не використовуватимуть, але й остаточно поки що не виключили з програми.

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"Уряд хоче мати цю вакцину на складах на випадок більшого спалаху, коли може знадобитися більше вакцин", – каже Солберг.

Крім того, вікові групи від 18 до 24 років, а також від 40 до 44 років вакцинуватимуть одночасно. А люди віком 25-39 років зможуть отримати свою дозу вакцини пізніше.

Нагадаємо, що норвезька влада призупинила вакцинацію AstraZeneca ще 11 березня – через повідомлення про утворення тромбів у вакцинованих.

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Також ми писали, що після смерті 47-річної вакцинованої жінки в Словаччині теж обмежили використання цього препарату.

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