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У Словаччині після випадку смерті обмежать використання вакцини AstraZeneca

11 травня, 19:18

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В країні вирішили не робити щеплення препаратом тим людям, які чекають першу дозу вакцини

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

У Словаччині після випадку смерті 47-річної жінки, який пов'язують з щепленням, вирішили обмежити використання вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca.

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Про це повідомляє Reuters.

Міністерство охорони здоров'я Словаччини ухвалило рішення, що щеплення препаратом не робитимуть людям, які чекають першу дозу вакцини.

Водночас для тих, хто чекає другу дозу, препарат будуть застосовувати. Надалі міністерство планує знайти альтернативу.

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Тим часом Норвегія ухвалила рішення виключити вакцини від коронаірусу, виготовлені AstraZeneca і Johnson & Johnson, зі своєї програми щеплень через ризик рідкісних, але шкідливих побічних ефектів.

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Крім того, як з'ясували експерти, британська вакцина AstraZeneca (Vaxzevria) може викликати синдром Гієна-Барре. Це патологія, яка супроводжується слабкістю м'язів, аж до паралічу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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