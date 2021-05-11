В Словакии после случая смерти ограничат использование вакцины AstraZeneca

В стране решили не делать прививки препаратом тем людям, которые ждут первую дозу вакцины

Фото: REUTERS/Yves Herman

В Словакии после случая смерти 47-летней женщины, который связывают с прививкой, решили ограничить использование вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca.

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Об этом сообщает Reuters.

Министерство здравоохранения Словакии приняло решение, что прививки препаратом не будут делать людям, которые ждут первую дозу вакцины.

В то же время для тех, кто ждет вторую дозу, препарат будут применять. В дальнейшем министерство планирует найти альтернативу.

Тем временем Норвегия приняла решение исключить вакцины от коронавируса, изготовленные AstraZeneca и Johnson & Johnson, из своей программы прививок из-за риска редких, но вредных побочных эффектов.

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Кроме того, как выяснили эксперты, британская вакцина AstraZeneca (Vaxzevria) может вызывать синдром Гийена-Барре. Это патология, которая сопровождается слабостью мышц, вплоть до паралича.

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