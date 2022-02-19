Власти ПМР привели войска в состояние повышенной боеготовности и провели учения

Войска непризнанной республики провели учения

Учения проводились в темное время суток/Фото: Министерство обороны Приднестровской Молдавской республики, коллаж: "Сегодня"

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) провели внезапные военные учения с приведением частей в состояние повышенной боеготовности.

Об этом сообщили в Министерстве обороны непризнанной республики.

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Что известно?

Как сообщили в минобороны, накануне завершилось боевое слаживание взводов. Действия подразделений проверялись в темное время суток. На предыдущих этапах боевого слаживания взводов в мотострелковых подразделениях прошло контрольно-тактическое занятие и боевая стрельба днем.

В темное время суток ограничение видимости мишенного поля усложнило боевую стрельбу. Стрельба из пулеметов БТР и стрелкового оружия велась трассирующими боеприпасами. Во время учений поражалась "бронетехника" и "группа пехоты" условного противника.

Как сообщили в Минобороны непризнанной республики, по итогам ночного учения командиры подразделений и их подчиненные получили опыт в управлении и боевой стрельбе в условиях ограниченной видимости.

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Угроза нападения России на Украину

В последние дни мировые политики заявляют о высоком риске вторжения РФ в Украину.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине . Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.

. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО. Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.

до 169-190 тысяч личного состава. Президент США Джо Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев.

о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев. На Мюнхенской конференции по безопасности продолжаются обсуждения ответных действий на вторжение в Украину. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.

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