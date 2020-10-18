Українська
$ 28,34
33,18
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Военные Азербайджана заявили, что сбили армянский штурмовик Су-25

18 октября, 13:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Ереване опровергли заявления Баку

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются. Минобороны Азербайджана заявило, что войска ПВО страны сбили "очередной штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении".

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Как сообщается, сбитый самолет пытался "нанести авиаудары по позициям Азербайджанской Армии на Джебраильском направлении".

Читайте также: Чем запомнились сутки перед очередным перемирием в Нагорном Карабахе

В тренде
Сразу в трех музеях! В Турции запустили украиноязычные аудиогиды

В Минобороны Армении опровергли это заявление Баку.

Реклама

Ранее Азербайджан пригрозил Армении новой эскалацией в Нагорном Карабахе.

Как известно, с полуночи 18 октября в Нагорном Карабахе действует новое перемирие. Однако уже несколько раз Ереван и Баку заявили о нарушении режима прекращения огня.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения нагорный карабах
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны
Алиев дал Еревану
Алиев дал Еревану "последний шанс" мирно уйти из Карабаха и назвал потери армянПолитика
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу кровиЕвросоюз
"Нагорно-Карабахская республика" выдвинула ультиматум АзербайджануДругие страны
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле мирных жителей
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле мирных жителейДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять