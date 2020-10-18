Военные Азербайджана заявили, что сбили армянский штурмовик Су-25

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются. Минобороны Азербайджана заявило, что войска ПВО страны сбили "очередной штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении".
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Как сообщается, сбитый самолет пытался "нанести авиаудары по позициям Азербайджанской Армии на Джебраильском направлении".
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В Минобороны Армении опровергли это заявление Баку.
Ранее Азербайджан пригрозил Армении новой эскалацией в Нагорном Карабахе.
Как известно, с полуночи 18 октября в Нагорном Карабахе действует новое перемирие. Однако уже несколько раз Ереван и Баку заявили о нарушении режима прекращения огня.
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