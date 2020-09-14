ВОЗ сообщила о рекордном количестве заражений COVID-19 за сутки

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в воскресенье, 13 сентября, самый большой с начала пандемии коронавируса COVID-19 прирост новых заражений за сутки. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВОЗ.

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Так, за прошлые сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 307 930 жителей планеты, что более чем на 1000 случаев больше, чем высший показатель, зафиксированный неделю назад, 6 сентября (306 857 случаев заболевания).

Согласно ВОЗ, с начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 28 637 952 человек, из них умерли 917 417 больных.

Больше всего заражений зафиксировано в США (6,7 млн), Индии (4,8 млн) и Бразилии (4,3 млн).

В Украине за прошлые сутки зафиксировано 2 476 новых зараженных.

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Сейчас страны мира заявляют о второй волне коронавируса, из-за которой об усилении карантина, в частности, заявили в Израиле.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что остановить пандемию COVID-19 можно только одним способом: мировое сообщество должно обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса.

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