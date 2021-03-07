Врачи назвали два способа защитить младенца от COVID-19

В Израиле ученые провели предварительные исследования, которые показали, что беременные женщины, переболевшие COVID-19 или которые были вакцинированы, могут передавать антитела ребенку во время беременности и грудного вскармливания.

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Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Матерям специалисты рекомендуют носить маски во время кормления грудью.

"Младенцы получают антитела во время беременности через плаценту, а также во время кормления грудью, и нет оснований полагать, что это не так и в отношении COVID-19", – сказала врач Алина Бин-Нун.

В Израиле рекомендуется сделать прививку всем, кто ждет ребенка во втором или третьем триместре.

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"В отделении интенсивной терапии мы видим, насколько ужасными могут быть последствия рождения недоношенного ребенка из-за COVID-19. Альтернатива вакцинации очень обнадеживает: таким образом ребенок может получить защиту как во время беременности, так и после", – подчеркнула врач.

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Она призвала всех матерей кормить своих детей грудью, чтобы защитить их от разного рода инфекций, в том числе от COVID-19.

"Чем больше грудного молока получает ребенок, тем выше количество антител", – резюмировала Бин-Нун.

Израиль является первой страной в мире, которая смогла быстро и эффективно преодолеть пандемию коронавируса.

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Ранее мы писали, что благодаря успешной вакцинации от коронавируса в Израиле возобновили культурные мероприятия – в стране прошел необычный концерт, на который пускали только людей с иммунитетом от COVID-19.

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