Українська
$ 27,83
34,1
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"За этим нет биологии". Ученый оценил опасность"вирус-мутанта" из Британии

21 декабря, 11:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Комментировать угрозу "английского" штамма коронавируса можно будет только через несколько месяцев

Паника вокруг мутации коронавируса, которую обнаружили в Великобритании, не имеет научного обоснования.

Реклама

Об этом пишет итальянское издание La Stampa, ссылаясь на вирусолога из Падуанского университета и президент Итальянского агентства по лекарственным средствам Джорджио Палу.

Ученый напомнил о том, что с момента появления "оригинального" вируса в китайском городе Ухань, от него произошли множество новых мутаций, но ни у одной из них не подтвердили большую вирулентность, то есть смертельность.

Читайте также: Насколько опасен "корона-мутант" из Британии: в ВОЗ сделали заявление

"Это не оправдывается научными данными: это лишь геномная последовательность, но за этим нет биологии ... Нет никаких доказательств того, что эта мутация делает вирус более смертоносным или позволяет ему не поддаваться действию вакцин", – утверждает Палу.

Реклама

В то же время, он выразил тревогу из-за того, что у "британского" штамма произошла мутация в отношении S-белка, на который воздействуют вакцинные антитела. Это увеличивает "сцепку" вируса и клетки хозяина, то есть, саму заразность нового вида.

В тренде
В России поставили памятник Аленке: в Сети заметили сходство с известной пропагандисткой

Чтобы получить какие-либо научные данные, понадобятся месяцы.

"Только после этого можно будет комментировать риски. Также что касается эффективности вакцин, но нет доказательств того, что вирус не поддается воздействию антител", – резюмировал Джорджио Палу.

Напомним, что на прошлой неделе министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэттью Хэнкок сообщил об обнаружении на юго-востоке Англии множества случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

На этом фоне десятки стран остановили авиасообщение с Великобританией или запретили въезд иностранцев, которые были в этой стране.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Великобритания мутация коронавирус пандемия вирусолог COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война за Нагорный Карабах: Армения угрожает
Война за Нагорный Карабах: Армения угрожает "деоккупацией"Другие страны
"Клубничный язык": у детей нашли новый симптом коронавирусаДругие страны
Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человека
Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человекаДругие страны
Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдауна
Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдаунаДругие страны
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 году
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 годуУкраина
Такого не было 80 лет: последствия пандемии будут шокирующими
Такого не было 80 лет: последствия пандемии будут шокирующимиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять