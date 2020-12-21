"За этим нет биологии". Ученый оценил опасность"вирус-мутанта" из Британии

Паника вокруг мутации коронавируса, которую обнаружили в Великобритании, не имеет научного обоснования.
Об этом пишет итальянское издание La Stampa, ссылаясь на вирусолога из Падуанского университета и президент Итальянского агентства по лекарственным средствам Джорджио Палу.
Ученый напомнил о том, что с момента появления "оригинального" вируса в китайском городе Ухань, от него произошли множество новых мутаций, но ни у одной из них не подтвердили большую вирулентность, то есть смертельность.
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"Это не оправдывается научными данными: это лишь геномная последовательность, но за этим нет биологии ... Нет никаких доказательств того, что эта мутация делает вирус более смертоносным или позволяет ему не поддаваться действию вакцин", – утверждает Палу.
В то же время, он выразил тревогу из-за того, что у "британского" штамма произошла мутация в отношении S-белка, на который воздействуют вакцинные антитела. Это увеличивает "сцепку" вируса и клетки хозяина, то есть, саму заразность нового вида.
Чтобы получить какие-либо научные данные, понадобятся месяцы.
"Только после этого можно будет комментировать риски. Также что касается эффективности вакцин, но нет доказательств того, что вирус не поддается воздействию антител", – резюмировал Джорджио Палу.
Напомним, что на прошлой неделе министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэттью Хэнкок сообщил об обнаружении на юго-востоке Англии множества случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.
На этом фоне десятки стран остановили авиасообщение с Великобританией или запретили въезд иностранцев, которые были в этой стране.
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