Европа дала Лукашенко под дых – ЕС закрыл небо для авиакомпаний Беларуси

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Главы стран и правительств стран-членов Евросоюза приняли решение о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний, а также призывают европейских авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.
Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по Белоруссии, опубликованном Европейской службой внешнеполитической деятельности.
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Совет ЕС решительно осудил инцидент с принудительным приземлением самолета Ryanair в Минске 23 мая и принял ряд решений в отношении Беларуси. В частности:
- требует немедленного освобождения оппозиционного активиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги;
- призывает Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот "беспрецедентный и неприемлемый инцидент";
- предлагает как можно скорее разработать списки физических и юридических лиц, причастных к произошедшему, для введения новых санкций в отношении Беларуси и принять их;
- призывает всех авиаперевозчиков из ЕС избегать перелетов через Беларусь;
- призывает предпринять все необходимое для запрета пролета самолетов белорусских авиакомпаний через воздушное пространство ЕС и предотвращения доступа в аэропорты ЕС рейсов, которые выполняют такие авиакомпании;
- выражает солидарность с Латвией на фоне высылки посла и дипломатов этой страны из Беларуси.
Напомним, что Великобритания первой отреагировала на события в Беларуси и ввела санкции в отношении 99 физических и юридических лиц, причастных к задержанию Протасевича.
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