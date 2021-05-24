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Европа дала Лукашенко под дых – ЕС закрыл небо для авиакомпаний Беларуси

24 мая, 23:38

Стас Кожемякин

Евросоюз принял жесткое решение в ответ на "воздушное пиратство" и репрессии в отношении Романа Протасевича

/ Фото: Flickr

Главы стран и правительств стран-членов Евросоюза приняли решение о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний, а также призывают европейских авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по Белоруссии, опубликованном Европейской службой внешнеполитической деятельности.

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Совет ЕС решительно осудил инцидент с принудительным приземлением самолета Ryanair в Минске 23 мая и принял ряд решений в отношении Беларуси. В частности:

Видео: Сегодня

Напомним, что Великобритания первой отреагировала на события в Беларуси и ввела санкции в отношении 99 физических и юридических лиц, причастных к задержанию Протасевича.

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Источник: Сегодня

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