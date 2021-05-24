Латвийская и польская авиакомпании отказалась от полетов над Беларусью

AirBaltic обеспокоена инцидентом с экстренной посадкой Ryanair, поэтому отказалась от полетов над Беларусью

АirBaltic не будет летать над Беларусью. Фото: AirBaltic

Латвийская и польская авиакомпании перестанут летать над Беларусью после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержания основателя NEXTA Романа Протасевича.

Об этом сообщает Delfi.

Глава Минтранса Литвы Талис Линкайтс заявил, что инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске является неординарной ситуацией, которая вызывает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси.

"Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", – отметил он.

Также Euroradio сообщает, что самолеты начали облетать страну. Минимум два рейса AirBaltic облетают Беларусь. Это рейсы Рига – Одесса и Рига – Тбилиси.

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Кроме того, польские власти запретят национальному авиаперевозчику LOT Polish Airlines входить в воздушное пространство Беларуси. Правительство пошло на такой шаг из-за опасений новых захватов самолетов с пассажирами.

На данный момент у LOT два маршрута проходят над территорией Беларуси: в Минск и Москву.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если он не выполнит экстренную посадку в Минске.