Беларусь откроет границы для украинских грибников. Пограничники назвали условие

По упрощенному режиму можно пересечь границу в трех пограничных пунктах: "Познань", "Березовое" и "Дроздынь" / Фото: коллаж "Сегодня"

С понедельника, 6 сентября, жители приграничных территорий Ровенской области смогут в упрощенном режиме пересекать границу Беларуси для сбора грибов и ягод. Это произошло несмотря на то, что ранее Александр Лукашенко распорядился закрыть границу с Украиной.

Об этом сообщает подразделение Государственной пограничной службы Украины "Северная граница".

"В соответствии с двусторонними договоренностями между Госпогранслужбой Украины и Госпогранкомитетом Беларуси с 6 сентября граждане Украины, жители приграничных населенных пунктов Ровенской области, смогут пересекать белорусско-украинскую границу для сбора диких ягод и грибов. Продлится упрощенный пропуск лиц на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" до 15 ноября", – говорится в сообщении.

Украинцы смогут по упрощенному механизму попасть в Беларусь с 06:00 до 20:00 с обязательным возвращением в Украину в день пересечения государственной границы. Сделать это можно будет в трех пограничных пунктах: "Познань", "Березовое" и "Дроздынь". Попасть в Беларусь можно лишь пешим способом или на велосипеде.

Отметим, что собирание грибов и ягод стало уже привычним для жителей пограничных регионов. Для многих это один из видов зароботка – украинцы собирают ягоды и грибы, а потом сдают их в специальные пункты приема, за что получают деньги. Поскольку сбор урожая стал массовым, приходится искать новые участки.

Логичнее было бы собирать урожай недалеко от дома, а не ехать в другую страну, но для жителей пограничных регионов это совсем не расстояние. Дорога на велосипеде занимает немного времени, плюс переход границы недолгий.

Примечательно, что отношения Украины и Беларуси оставляют желать лучшего, все больше белорусов пытаются мигрировать в другие страны от режима Лукашенко. Из-за этого многие европейские страны закрывают границы – не справляются с потоком нелегалов.

В то же время еще в прошлом году начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун заявлял, что граждане Украины занимают первое место в пуле прибывающих лиц, которые ходатайствуют о предоставлении статуса беженца наряду с гражданами Сирии, Йемена и других государств.

Отношения Украины и Беларуси

В августе непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке.

"Белорусско-украинские отношения, политические, – что не скажешь об экономических – пока находятся в самой низкой точке", – отметил Лукашенко.

По его словам, Киев якобы перешел "красную черту" в отношениях с Минском, когда запретил авиасообщение с Беларусью. Это произошло 26 мая 2021 года, после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания основателя NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

В свою очередь МИД Украины призвал власти Беларуси освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, а поддержку Минском Кремля назвал подрывом суверенитета и территориальной целостности Украины. В этом же заявлении МИД Украины предостерег Беларусь от любых форм поддержки политики Кремля, направленной против независимости и территориальной целостности нашей страны. Иначе могут быть международно-правовые последствия.

Режим Лукашенко в Беларуси

Лукашенко в очередной раз возглавил белорусское государство в августе прошлого года по итогам президентских выборов. Правда, их не признал цивилизованный мир, в том числе и Украина, а самого Лукашенко называют теперь самопровозглашенным лидером и диктатором. После этого в Беларуси начались месяцы массовых протестов, а за решеткой оказались тысячи людей, которые мирно протестовали против действующего режима.

Выходка официального Минска с принудительной посадкой самолета Ryanair вообще шокировала мир – страны Европы запретили полеты над Беларусью. Режим Лукашенко нарвался на санкции Евросоюза, США, Канады, Великобритании, ограничительные меры готовила даже Украина.

Лукашенко пошел еще дальше – подписал закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", которым разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.

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