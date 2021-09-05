Білорусь відкриє кордони для українських грибників. Прикордонники назвали умову

За спрощеним режимом можна перетнути кордон в трьох прикордонних пунктах: "Познань", "Березове" і "Дроздинь" / Фото: колаж "Сьогодні"

З понеділка, 6 вересня, жителі прикордонних територій Рівненської області зможуть у спрощеному режимі перетинати кордон Білорусі для збору грибів та ягід. Це відбулося незважаючи на те, що раніше Олександр Лукашенко розпорядився закрити кордон з Україною.

Про це повідомляє підрозділ Державної прикордонної служби України "Північний кордон".

"Відповідно до двосторонніх домовленостей між Держприкордонслужбою України та Держприкордонкомітетом Республіки Білорусь з 6 вересня громадяни України, жителі прикордонних населених пунктів Рівненщини, матимуть змогу перетинати українсько-білоруський #кордон для збору диких ягід та грибів. Триватиме спрощений пропуск осіб на територію білоруського республіканського ландшафтного заповідника "Ольманські болота" до 15 листопада", – йдеться в повідомленні.

Українці зможуть за спрощеним механізмом потрапити в Білорусь з 06:00 до 20:00 з обов'язковим поверненням в Україну в день перетину державного кордону. Зробити це можна буде в трьох прикордонних пунктах: "Познань", "Березове" і "Дроздинь". Важливо, таким чином потрапити в Білорусь можна лише пішим способом або на велосипеді.

Примітно, що відносини України і Білорусі залишають бажати кращого, більш того все більше і більше білорусів намагаються мігрувати в інші країни від режиму Лукашенка. Через це багато європейських країн закривають кордони – не справляються з потом нелегалів.

В той же час. ще в минулому році начальник Департаменту по громадянству і міграції МВС Білорусі Олексій Бігун заявляв, що громадяни України займають перше місце в пулі осіб, що прибувають до Білорусі та клопочуть про надання статусу біженця поряд з громадянами Сирії, Ємену та інших держав.

Відносини України і Білорусі

У серпні невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білорусько-українські політичні відносини знаходяться в найнижчій точці.

"Білорусько-українські відносини – політичні, що не скажеш про економічні поки, знаходяться в найнижчій точці", – зазначив Лукашенко.

За його словами, Київ нібито перейшов "червону межу" у відносинах з Мінськом, коли заборонив авіасполучення з Білоруссю. Це сталося 26 травня 2021 року, після примусової посадки в Мінську літака Ryanair і затримання засновника NEXTA Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.

У свою чергу, МЗС України закликав владу Білорусі звільнити всіх політв'язнів і припинити репресії проти незалежних ЗМІ, а підтримку Мінськом Кремля назвав – підривом суверенітету і територіальної цілісності України. У цій же заяві МЗС України застеріг Білорусь від будь-яких форм підтримки політики Кремля, спрямованої проти незалежності і територіальної цілісності нашої країни. Інакше можуть бути міжнародно-правові наслідки.

Режим Лукашенка в Білорусі

Лукашенко очолив в черговий раз Білорусь в серпні минулого року за підсумками президентських виборів. Правда, їх не визнав цивілізований світ, в тому числі і Україна, а самого Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором. Після цього в Білорусі почалися місяці масових протестів, а за гратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.

Витівка офіційного Мінська з примусовою посадкою літака Ryanair взагалі шокувала світ – країни Європи заборонили польоти над Білоруссю. Режим Лукашенка нарвався на санкції Євросоюзу, США, Канади, Великобританії, обмежувальні заходи готує навіть Україна.

Лукашенко пішов ще далі – підписав закон "Про зміну законів щодо захисту суверенітету і конституційного ладу", яким дозволив залучати армію до боротьби з протестами.

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