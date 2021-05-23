Бельмо на глазу у Лукашенко: правозащитник о задержании Протасевича в Минске

Сыс опроверг слухи, что Протасевичу грозит смертная казнь, но основателю NEXTA светит 12 лет лишения свободы

Правозащитник правозащитного центра "Вясна" Сергей Сыс считает, что ситуация с задержанием основателя NEXTA Романа Протасевича является уникальной.

Об этом он рассказал "Сегодня".

"Такого еще не было, чтобы остановили самолет, пролетавший над страной транзитом. Скорее всего, в этом замешаны власти Беларуси. Протасевич – как бельмо на глазу у Лукашенко. У президента личная обида. Но официальных заявлений я еще не слышал", – говорит нам Сыс.

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Правозащитник также опроверг слухи о том, что Протасевичу грозит смертная казнь.

"Его подозревали в причастности к экстремизму, но обвинение по данной статье предъявлено не было", – объяснил Сыс.

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Тем не менее, по его словам, главреду NEXTA светит 12 лет лишения свободы.

"Сейчас несколько месяцев будет идти следствие, осенью суд и приговор", – предполагает правозащитник.

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А тем временем ВВС Беларуси заявили, что подняли Миг-29 не для перехвата гражданского судна, а чтобы "помочь".

"Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром "Минск-2"… Военно-воздушные силы и войска ПВО всегда готовы отразить любую угрозу в воздушном пространстве, но при этом всегда готовы оказать помощь любому воздушному судну в случае бедствий либо каких-либо форс-мажорных обстоятельств", – говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что после громкого задержания в Минске экс-главреда NEXTA Романа Протасевича соцсети призывают к бойкоту компании Ryanair. Для того чтобы его задержать, специально посадили самолет, который летел из Афин в Вильнюс. Распоряжение отдал лично Александр Лукашенко.