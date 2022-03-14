Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Мировые новости Другие страны

Больше никаких русских яхт в портах Австралии: против олигархов из РФ ввели новые санкции

14 марта, 04:58
Все меньше стран, где ждут Абрамовича и компанию

Путин испугался за свою яхту / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство Австралии утвердило свой список россиян, против которых это островное государство вводит санкции за агрессию России против Украины.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Реклама

Что известно

В соответствующем решении правительства Австралии сказано, что санкции вводятся против 33 российских олигархов, в том числе против:

  • владельца английского футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича,
  • главы "Газпрома" Алексея Миллера,
  • банкира Александра Лебедева,
  • генерального директора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова,
  • генерал-майора ФСБ, президента ПАО "Транснефть" Николая Токарева,
  • председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова
  • руководителя Icon Private Equity Кирилла Дмитриева.

В целом, в санкционный список Австралии вошли российские миллиардеры из отечественного списка "Форбс". Им запрещено ступать на земли австралийских островов, а также вести здесь бизнес.

Санкции