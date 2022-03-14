Больше никаких русских яхт в портах Австралии: против олигархов из РФ ввели новые санкции

Путин испугался за свою яхту / Фото: Коллаж: Сегодня
Правительство Австралии утвердило свой список россиян, против которых это островное государство вводит санкции за агрессию России против Украины.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Что известно
В соответствующем решении правительства Австралии сказано, что санкции вводятся против 33 российских олигархов, в том числе против:
- владельца английского футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича,
- главы "Газпрома" Алексея Миллера,
- банкира Александра Лебедева,
- генерального директора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова,
- генерал-майора ФСБ, президента ПАО "Транснефть" Николая Токарева,
- председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова
- руководителя Icon Private Equity Кирилла Дмитриева.
В целом, в санкционный список Австралии вошли российские миллиардеры из отечественного списка "Форбс". Им запрещено ступать на земли австралийских островов, а также вести здесь бизнес.
Санкции
- Среди первых Соединенные Штаты Америки ввели ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.
- Досталось даже третьей жене пресс-секретаря Владимира Путина. На днях Вашингтон запретил иметь дело с бывшей российской фигуристкой Татьяной Навкой, а также с совершеннолетними детьми Дмитрия Пескова.
- Нынешние санкции против российских олигархов и чиновников позволяют арестовывать их имущество. Так в рамках международных санкций были арестованы два роскошных актива владельца АО "Днепрогаз", исполнительного директора ТНК-ВР Виктора Вексельберга. Это – самолет Airbus A319-115 и яхта Tango. Каждый из этих активов оценивается примерно в 90 миллионов долларов.
- 12 марта стало известно, что спецслужбы США обнаружили в итальянском порту яхту за 700 млн долларов, которая может принадлежать президенту России Владимиру Путину. Ее тоже ждет арест.
- Чуть раньше у российского пропагандиста Владимира Соловьева отобрали элитную недвижимость в Италии в рамках введенных против него санкций за агрессию против Украины.