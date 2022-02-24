Британия ввела новые санкции против России

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Великобритания в ответ на российское вторжение в Украину вводит санкции против ВТБ и "Аэрофлота", запрещает полеты в страну, запрещает экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.
Об этом заявил 24 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщает телеканал Украина 24.
Джонсон заявил, что все крупнейшие российские банки будут исключены из финансовой системы Великобритании. Также предусматривается заморозка активов банка ВТБ и еще 100 физических и юридических лиц.
Крупным российским компаниям и государству будет запрещено привлекать средства на британских рынках.
Авиакомпании "Аэрофлот" запретят летать в Великобританию.
Будет приостановлено действие экспортных лицензий на товары, которые можно использовать в военных целях.
Великобритания прекратит экспорт высокотехнологичных товаров и оборудования для нефтепереработки.
Аналогичные санкции будут наложены на Беларусь за участие в нападении на Украину.
Джонсон также заявил, что возможность отключения России от межбанковской платежной системы SWIFT "не снимается с повестки дня".
Также стало известно, что российскому миллиардеру Роману Абрамовичу запретили въезд в Великобританию.
Санкции против России
- Днем 23 февраля Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание "ЛДНР", и еще против 27 физических и юридических лиц. Их активы будут заморожены, с ними запрещено вести бизнес, им запрещено въезжать в ЕС даже с целью транзита в другие страны.
- Днем ранее Лондон ввела персональные санкции против ряда российских олигархов, включая Геннадия Тимченко (инвестиционной группы Volga Group) и братьев Аркадия (ООО "СГМ-Мост") и Бориса Ротенбергов (миноритарный акционер "Газпром бурение"), а также против пяти крупнейших российских банков.
- Во время обращения к нации президент США Джозеф Байден тоже рассказал о своих запретах для России за признание террористических "ЛДНР". А потом и Министерство финансов США сообщило, что на детей ряда высокопоставленных чиновников РФ наложены ограничения.
- 23 февраля президент США Джозеф Байден сообщил о введении санкций против зарегистрированной в Швейцарии российской компании Nord Stream 2 AG, которая отвечает за строительство "Северного потока – 2" в Европе. Минфин США распорядился завершить к 2 марта все операции с этой компанией.