Британія запровадила нові санкції проти Росії

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Велика Британія у відповідь на російське вторгнення до України запроваджує санкції проти ВТБ та "Аерофлоту", забороняє польоти до країни, забороняє експорт до Росії високотехнологічної продукції.

Про це заявив 24 лютого британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, повідомляє телеканал Україна 24.

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Джонсон заявив, що всі найбільші російські банки будуть виключені із фінансової системи Великої Британії. Також передбачається заморожування активів банку ВТБ та ще 100 фізичних та юридичних осіб.

Великим російським компаніям та державі буде заборонено залучати кошти на британських ринках.

Авіакомпанії "Аерофлот" заборонять літати до Великої Британії.

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Буде припинено дію експортних ліцензій на товари, які можна використовувати у військових потребах.

Велика Британія припинить експорт високотехнологічних товарів та обладнання для нафтопереробки.

Аналогічні санкції буде накладено на Білорусь за участь у нападі на Україну.

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Джонсон також заявив, що можливість відключення Росії від міжбанківської платіжної системи SWIFT "не знімається з порядку денного".

Також стало відомо, що російському мільярдеру Роману Абрамовичу заборонили в'їзд до Великої Британії.

Санкції проти Росії