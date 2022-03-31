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Британия ввела санкции против пропагандистов Путина – список

Мария Дмитренко
31 марта, 14:40
Дезинформация является частью стратегии Кремля и используется режимом Путина, чтобы скрыть правду о его несправедливом вторжении

СМИ РФ попали под санкции Британии. Фото: коллаж "Сегодня"

Великобритания ввела санкции против 14 российских пропагандистов и государственных СМИ, которые распространяют лживую информацию о вторжении РФ в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Британии.

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В их число входит Сергей Брилев, известный телеведущий российского государственного СМИ "Россия" и пропагандист Путина. Брилев, ранее проживавший в Великобритании, больше не сможет получить доступ к своим британским активам или продолжать деловые отношения.

Правительство также вводит прямые санкции против государственных медиа-организаций, которые направлены против финансируемой Кремлем компании "ТВ-Новости", владеющей RT, бывшей Russia Today, и "Россия сегодня", контролирующей информационное агентство Sputnik.

Среди других пропагандистов, против которых были введены санкции:

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  • Александр Жаров, генеральный директор "Газпром-Медиа" и бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);
  • Алексей Николов, управляющий директор RT и соучредитель Ассоциации развития международной журналистики;
  • Антон Анисимов главный редактор Sputnik;
  • Владимир Ильич Максименко, директор Фонда стратегической культуры;
  • Андрей Григорьевич Арешев, директор Фонда стратегической культуры;
  • Ирина Сергеевна Бубнова, редактор социальных сетей Фонда стратегической культуры;
  • Антон Беспалов, редактор социальных сетей Фонда стратегической культуры;
  • Сергей Саенко, редактор социальных сетей Фонда стратегической культуры;
  • Наталья Скороходова, отвечает за отдел кадров и финансы в Фонде стратегической культуры;
  • Светлана Замлелова, главный редактор, журнал "Камертон".

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