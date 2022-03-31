Британия ввела санкции против пропагандистов Путина – список

СМИ РФ попали под санкции Британии. Фото: коллаж "Сегодня"
Великобритания ввела санкции против 14 российских пропагандистов и государственных СМИ, которые распространяют лживую информацию о вторжении РФ в Украину.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Британии.
В их число входит Сергей Брилев, известный телеведущий российского государственного СМИ "Россия" и пропагандист Путина. Брилев, ранее проживавший в Великобритании, больше не сможет получить доступ к своим британским активам или продолжать деловые отношения.
Правительство также вводит прямые санкции против государственных медиа-организаций, которые направлены против финансируемой Кремлем компании "ТВ-Новости", владеющей RT, бывшей Russia Today, и "Россия сегодня", контролирующей информационное агентство Sputnik.
Среди других пропагандистов, против которых были введены санкции:
- Александр Жаров, генеральный директор "Газпром-Медиа" и бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);
- Алексей Николов, управляющий директор RT и соучредитель Ассоциации развития международной журналистики;
- Антон Анисимов главный редактор Sputnik;
- Владимир Ильич Максименко, директор Фонда стратегической культуры;
- Андрей Григорьевич Арешев, директор Фонда стратегической культуры;
- Ирина Сергеевна Бубнова, редактор социальных сетей Фонда стратегической культуры;
- Антон Беспалов, редактор социальных сетей Фонда стратегической культуры;
- Сергей Саенко, редактор социальных сетей Фонда стратегической культуры;
- Наталья Скороходова, отвечает за отдел кадров и финансы в Фонде стратегической культуры;
- Светлана Замлелова, главный редактор, журнал "Камертон".
Поддержка Великобритании
- Великобритания готова быть гарантом безопасности Украины. Об этом заявила на брифинге постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд.
- Великобритания проведет конференцию доноров, чтобы мобилизовать больше летального оружия для Украины. Встреча состоится 31 марта.
- Договора между Украиной и Россией о прекращении огня недостаточно для того, чтобы Великобритания отменила антироссийские санкции. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он также добавил, что давление на Владимира Путина должно быть усилено, чтобы Россия полностью изменила свой курс.
- Украина получила ПЗРК против авиации РФ от Британии. Часть украинских военнослужащих уже прошла обучение, а первые ЗРК Starstreak, которые предназначены для ликвидации низколетящей вражеской авиации, в данный момент развертываются для боевого применения.
- Кроме того, Британия ввела санкции против российского производителя дронов. Санкции помешают "Кронштадту" производить новые дроны, а российские оккупанты тем временем не смогут компенсировать потери беспилотников.