Британія запровадила санкції проти пропагандистів Путіна – список

ЗМІ РФ потрапили під санкції Британії. Фото: колаж "Сьогодні"
Велика Британія запровадила санкції проти 14 російських пропагандистів та державних ЗМІ, які розповсюджують брехливу інформацію про вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерство закордонних справ Британії.
До них входить Сергій Брильов, відомий телеведучий російського державного ЗМІ "Росія" та пропагандист Путіна. Брильов, який раніше проживав у Великій Британії, більше не зможе отримати доступ до своїх британських активів чи продовжувати ділові відносини.
Уряд також запроваджує прямі санкції проти державних медіа-організацій, спрямовані проти фінансованої Кремлем компанії "ТВ-Новини", яка володіє RT, що була Russia Today, та "Росія сьогодні", що контролює інформаційне агентство Sputnik.
Серед інших пропагандистів, проти яких були введені санкції:
- Олександр Жаров, генеральний директор "Газпром-медіа" і колишній керівник Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор);
- Олексій Ніколов, Керуючий директор RT і співзасновник Асоціації розвитку міжнародної журналістики;
- Антон Анісімов головний редактор Sputnik;
- Володимир Ілліч Максименко, директор Фонду стратегічної культури;
- Андрій Григорович Арешев, директор Фонду стратегічної культури;
- Ірина Сергіївна Бубнова, редактор соціальних мереж Фонду стратегічної культури;
- Антон Беспалов, редактор соціальних мереж Фонду стратегічної культури;
- Сергій Саєнко, редактор соціальних мереж Фонду стратегічної культури;
- Наталія Скороходова, відповідає за відділ кадрів та фінанси у Фонді стратегічної культури;
- Світлана Замлєлова, головний редактор, журнал "Камертон".
Підтримка Великої Британії
- Велика Британія готова бути гарантом безпеки України. Про це заявила на брифінгу постійний представник Великої Британії в ООН Барбара Вудворд.
- Велика Британія проведе конференцію донорів, щоб мобілізувати більше летальної зброї для України. Зустріч відбудеться 31 березня.
- Договору між Україною та Росією щодо припинення вогню недостатньо для того, щоб Велика Британія скасувала антиросійські санкції. Про це заявив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон. Він також додав, що тиск на Володимира Путіна має бути посилено, аби Росія повністю змінила свій курс.
- Україна отримала ПЗРК проти авіації РФ від Британії. Частина українських військовослужбовців вже пройшла навчання, а перші ЗРК Starstreak, призначені для ліквідації ворожої авіації, що низько літає, зараз розгортаються для бойового застосування.
- Крім того, Британія ввела санкції проти російського виробника дронів. Санкції завадять "Кронштадту" виробляти нові дрони, а російські окупанти тим часом не зможуть компенсувати втрати безпілотників.