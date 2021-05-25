Британия закрыла воздушное пространство для Беларуси

Соединенное Королевство решило принять дальнейшие меры, после того как в понедельник отказалось принимать у себя лайнеры белорусской Белавиа

Британия закрыла небо для белорусских самолетов. Коллаж "Сегодня"

Правительство Великобритании запретило самолетам белорусских авиакомпаний летать через британское воздушное пространство без специального разрешения.

Об этом написал в Twitter министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс.

Он отметил, что страна решила принять дальнейшие меры, после того как в понедельник отказалась принимать у себя лайнеры белорусской компании "Белавиа".

"После вчерашней отмены разрешения на полеты "Белавиа" в Великобританию я принимаю дальнейшие меры. Белорусским авиалиниям будет немедленно запрещено входить в воздушное пространство Великобритании, если не получено специальное разрешение", – написал он.

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Напомним, в ответ на принудительную посадку пассажирского самолета в аэропорту Минска и задержание журналиста Романа Протасевича Великобритания 24 мая ввела санкции в отношении 99 физических и юридических лиц Беларуси.

Мы также сообщали, что главы стран и правительств стран-членов Евросоюза приняли решение о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний, а также призывают европейских авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.