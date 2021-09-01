Британская разведка МИ-6 провела переговоры с талибами – СМИ

Переговоры с талибами провел спецпредставитель премьер-министра Великобритании Саймон Гасс. Фото: коллаж "Сегодня"
Сотрудники службы внешней разведки Великобритании МИ-6 провели переговоры с боевиками радикального движения "Талибан" с целью получения гарантий того, что Афганистан не станет площадкой для террористов. Об этом сообщает The Telegraph во вторник, 1 сентября.
Отмечается, что на протяжении двух недель высокопоставленные представители МИ-6 проводили переговоры с талибами в посольстве Великобритании в Кабуле, а также в столице Катара Дохе. Переговоры с членами "Талибана" провел специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану и руководитель Объединенного разведывательного комитета Британии Саймон Гасс.
Британцы хотели добиться от "Талибана" гарантий того, что Афганистан не будет использован в качестве базы для террористических атак на западные страны.
При этом в МИ-6 не ответили на вопросы журналистов о том, действительно ли такие переговоры имели место.
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