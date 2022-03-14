Будет торговать под плинтусом. ЕС принял четвертый пакет санкций против РФ

Фото Reuters

Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России, которая вероломно вторглась на территорию Украины 24 февраля и начала войну без правил.

О введении санкций сообщается на странице в твиттере председательства Франции в Совете Европы.

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Что известно

В сообщении указано, что санкции направлены против физических и юридических лиц, причастных к войне с Украиной, также они затрагивают несколько секторов российской экономики.

Как передает агентство Reuters, подробности санкций не разглашаются, но французское председательство заявило, что будет аннулирован торговый статус России в режиме наибольшего благоприятствования.

Полный пакет мер против агрессора будет понятен после публикации в Официальном журнале Европейского Союза, когда санкции и вступят в силу.

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Послы ЕС также одобрили заявление в ВТО по поводу российской агрессии против Украины, в котором говорится об отмене преимуществ, которыми Россия пользуется как член этой организации,

а также о прекращении рассмотрения заявки Беларуси на присоединение к ВТО.

Согласно дипломатическим источникам Reuters, санкции должны были включать запрет на импорт российской стали и железа, запрет на экспорт предметов роскоши, включая автомобили стоимостью более 50 000 евро (55 000 долларов США), и запрет на инвестиции в нефтяные компании и энергетический сектор.

Санкционная удавка