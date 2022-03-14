Буде торгувати під плінтусом. ЄС ухвалив четвертий пакет санкцій проти РФ

Євросоюз затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії, яка підступно вторглася на територію України 24 лютого та почала війну без правил.
Про введення санкцій повідомляють на сторінці у твіттері головування Франції у Раді Європи.
Що відомо
У повідомленні зазначено, що санкції спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до війни з Україною, також вони торкаються кількох секторів російської економіки.
Як передає агентство Reuters, подробиці санкцій не розголошують, але французьке головування заявило, що буде анульовано торговий статус Росії в режимі найбільшого сприяння.
Повний пакет заходів проти агресора буде зрозумілий після публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу, коли санкції набудуть чинності.
Посли ЄС також схвалили заяву в СОТ щодо російської агресії проти України, в якій йдеться про скасування переваг, якими Росія користується як член цієї організації, а також про припинення розгляду заявки Білорусі на приєднання до СОТ.
Згідно з дипломатичними джерелами Reuters, санкції мали містити заборону на імпорт російської сталі та заліза, заборону на експорт предметів розкоші, включно з автомобілями вартістю понад 50 000 євро (55 000 доларів США), та заборону на інвестиції в нафтові компанії та енергетичний сектор.
Санкційний зашморг
- Росія обкладена санкціями вже з усіх боків, а провідні світові компанії стали покидати цей нестабільний ринок.
- Серед перших Сполучені Штати Америки ввели обмеженняпроти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.
- 13 березня уряд Австралії затвердив свій список росіян, проти яких ця держава вводить санкції за агресію Росії проти України.
- Нинішні санкції проти російських олігархів та чиновників дозволяють заарештовувати їхнє майно. Наприклад, за міжнародними санкціями було заарештовано два розкішні активи власника АТ "Дніпрогаз", виконавчого директора ТНК-ВР Віктора Вексельберга – літак Airbus A319-115 та яхта Tango. Кожен із цих активів оцінюється приблизно в 90 мільйонів доларів.
- Тим часом рубль продовжує демонструвати круте піке. 14 березня 2022 року курс американської валюти в банках Росії вже досяг близько 250-300 рублів (на початок війни було 76-78 рублів).
- Аналітики американського фінансового конгломерату Morgan Stanley&Co вважають, що російська економіка буквально повисла на межі дефолту.