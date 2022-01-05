Десятки бизнесменов срочно покинули Казахстан, а из России прилетел таинственный ИЛ-76

Элиты улетают, акимат Алматы после штурма протестующих горит / Коллаж "Сегодня"

На фоне разгорающихся протестов, которые переросли в кровавую стрельбу, пожары и штурм государственных зданий в разных городах Казахстана, из страны за последние сутки вылетело порядка десяти частных самолетов в направлении Европы.

Об этом сообщают источники КазТАГ. Отследить перемещения частных самолетов можно также на Flightradar24.

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Элита сбегает в Европу

"Элиты бегут из Казахстана в Европу", – цитирует издание слова источника.

По неподтвержденным данным, которые сообщает Ateo Breaking, на частных самолетах улетели в частности совладелец крупнейшей горнодобывающей компании Патох Шодиев и один из самых богатых предпринимателей страны Кенес Ракишев.

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"Очевидно, что будущее президента Токаева и клана Назарбаева совсем неочевидно", – пишет телеграм-канал.

Российское вмешательство

По данным Flightradar24, в Алмате приземлился российский борт ИЛ-76. С какой целью прибыл самолет и кто именно прилетел в Казахстан – не сообщается. Как пишет InformNapal, военные обозреватели допускают переправку Кремлем российских наемников ЧВК Вагнера для участия в кровавых протестах.

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Официально Москва военную помощь Казахстану не подтверждает. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Казахстан не запрашивал помощь России в связи с протестами. Он также уточнил, что Москва надеется на то, что власти Казахстана смогут самостоятельно справиться с "внутренними проблемами" страны.

Российских военных баз в Казахстане нет. Но есть ряд объектов, которые по совместным договорам использует Москва. В первую очередь это, конечно же космодром Байконур. Минобороны РФ использует:

5 летно-испытательных полигонов в Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях;

Полигон Эмба;

Испытательный полигон средств стратегической ПВО и ПРО Сары-Шаган;

Отдельный радиотехнический узел в городе Приозерске;

171 авиационную комендатуру в Караганде (аэропорт "Сары-Арка").

Ситуация