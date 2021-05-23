Должны быть последствия: реакция европейских политиков на задержание Протасевича

Европа жестко отреагировала на задержание Протасевича

В аэропорту Минска задержали главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Для этого, белорусские власти принудительно посадили пассажирский самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс.

Европейские политики уже отреагировали на произошедшее – они требуют от белорусских властей объяснений. Операция по задержанию Протасевича может обернутся для Минска новыми санкциями.

Что говорят в Европе?

Брюссель

"Нам нужны немедленные объяснения, и он должен быть освобожден. Все 171 пассажира и рейс должны быть освобождены без промедления", -заявил глава Европарламента Давид Сассоли.

"Совершенно недопустимо принуждать самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, садиться в Минске. Все пассажиры должны немедленно получить возможность продолжить свой путь в Вильнюс, должна быть обеспечена их безопасность. Любое нарушение международных правил, касающихся воздушного транспорта, должно иметь последствия", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Польша

"Я попросил европрезидента (главу Евросовета Шарля Мишеля – ред.) расширить повестку дня завтрашнего заседания Евросовета пунктом о немедленных санкциях против режима (президента Белоруссии Александра – ред.) Лукашенко", -сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Австрия

"Необходимо провести независимое расследование инцидента с экстренной посадкой самолета. Мы требуем освободить активиста Романа Протасевича", – заявили в МИД Австрии

Литва

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"Я требую, чтобы белорусский режим немедленно освободил задержанного и разрешил ему продолжить путь в Вильнюс. Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации. Международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. Я буду говорить об этом завтра на Европейском совете в Брюсселе", - говорится в заявлении президента Литвы Гитанаса Науседы.

Латвия

"Это абсолютно неприемлемо и противоречит международному праву. Самолет и ВСЕ пассажиры должны быть немедленно освобождены и продолжить путешествие в конечный пункт назначения. Международная реакция должна быть мощной и эффективной", - заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Эстония

"Шокирующий поступок режима в Беларуси – принудительная посадка в Минске пассажирского самолета рейса FR4978 из Афин в Вильнюс с беларусским политическим активистом... Требуем немедленного освобождения всех пассажиров и команды и расследования этого беспрецедентного события", – говорится в заявлении МИД Эстонии.

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Великобритания

В МИД Великобритании заявили, что действия Белоруссии в отношении Протасевича будут иметь серьезные последствия.

Как отреагировали в Украине

Украина присоединилась к призывам европейских стран освободить белорусского журналиста Романа Протасевича.

"В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержаны белорусского журналиста Романа Протасевича. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы", – заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Более подробно о задержании Романа Протасевича в Минске читайте в материале "Сегодня".