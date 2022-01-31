Джонсон даст последний шанс Путину перед поездкой в Украину

Борис Джонсон (слева) и Владимир Путин (срава). Фото: коллаж "Сегодня"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе планирует призвать его "отойти от края бездны".
Об этом сообщает Reuters.
"Что я скажу президенту Путину, как я уже говорил раньше, так это то, что я считаю, что нам действительно всем нужно отступить от края пропасти, и я думаю, что России нужно отступить от края пропасти", – сказал Джонсон.
Напомним, по данным The Guardian, Джонсон на следующей неделе перед визитом в Кремль посетит Украину.
Угроза вторжения РФ в Украину
- В министерстве иностранных дел Британии заявили, что Россия хочет привести к власти в Украине бывшего депутата Евгения Мураева на фоне планов по вторжению в страну. Там также отметили, что Россия должна снизить эскалацию, положить конец своим кампаниям агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии.
- Кроме того, источник, знакомый с данными британской и американской разведки, подтвердил, что у США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, относительно заговора России.
- Кроме того, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинскую власть и оппозицию не игнорировать угрозу вторжения России и объединиться ради защиты страны. Он отметил, что "у наших границ неистовствует бешеная собака путинского режима".
- Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможная эскалация российской агрессии вокруг Украины будет болезненной и кровавой, а также может стать "новой Чечней" для РФ.