Джонсон даст последний шанс Путину перед поездкой в Украину

Борис Джонсон (слева) и Владимир Путин (срава). Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе планирует призвать его "отойти от края бездны".

Об этом сообщает Reuters.

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"Что я скажу президенту Путину, как я уже говорил раньше, так это то, что я считаю, что нам действительно всем нужно отступить от края пропасти, и я думаю, что России нужно отступить от края пропасти", – сказал Джонсон.

Напомним, по данным The Guardian, Джонсон на следующей неделе перед визитом в Кремль посетит Украину.

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