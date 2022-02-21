Джонсон увидел "хороший знак" в поведении Путина

Джонсон считает, что голос Украины должен быть центральным в любых дискуссиях. / Фото: Коллаж: Сегодня

Переговоры президента России Владимира Путина с французским лидером Эмманюэлем Макроном дают надежду на то, что РФ готова к поиску дипломатического разрешения ситуации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

"Премьер-министр отметил, что обязательства президента Путина перед президентом Макроном является хорошим знаком того, что он (Путин – ред.), возможно, все еще готов к поиску дипломатического решения", – говорится в сообщении.

По словам Джонсона, позиция Украины должна быть центральной в любых переговорах".

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"Лидеры согласились с необходимостью полного выполнения как Россией, так и Украиной своих обязательств в рамках Минских договоренностей", – говорится сообщении.

Борис Джонсон и Эмманюэль Макрон подчеркнули необходимость того, чтобы президент России отказался от своих нынешних угроз и отвел войска от границы Украины".

Угроза вторжения России

В последние дни мировые политики заявляют о высоком риске вторжения РФ в Украину.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.

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Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.

Президент США Джо Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть в том числе и на Киев.

На Мюнхенской конференции по безопасности продолжаются обсуждения ответных действий на нападение на Украину. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.