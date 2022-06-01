Эрдоган выдвинул условие Швеции и Финляндии для вступления в НАТО

Финны и шведы были уверены, что НАТО близко. Эрдоган другого мнения / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил кандидатам в члены НАТО Швеции и Финляндии поучаствовать вместе с его страной в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Нюанс такого приглашения в том, что для Эрдогана таковыми террористами являются представители курдских боевых формирований, которые для европейских стран являются преследуемым Турцией нацменьшинством.
Заявление Эрдогана
"Можно ли поверить в то, что неосведомленные страны, называющие "оккупацией" операцию, которую проводит Турция для защиты своих южных рубежей от террористов, будут участвовать в совместной борьбе с Анкарой против общего врага? Не мы ли сообща принимали участие в Международной коалиции по борьбе с ИГИЛ? Что же случилось? Действителен ли подобный союз? Нет. Без получения четких и удовлетворяющих Турцию ответов на все вопросы и не получив документально четких заверений, мы не изменим своих позиций", – заявил Эрдоган во время выступления в парламента по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Ответ кандидатов
Страны-кандидаты продолжают демонстрировать уверенность, что НАТО от них никуда не денется.
Как сообщает агентство Reuters, Финляндия и Швеция заявили 1 июня, что продолжат диалог с Турцией по поводу своих заявок на членство в НАТО, но не сообщили, достигнут ли прогресса в преодолении возражений Анкары против их присоединения к военному альянсу.
"Вместе со Швецией мы сделаем нашу домашнюю работу и подготовимся к вопросам, которые есть у Турции", — заявил журналистам в Хельсинки министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни он созовет высокопоставленных официальных лиц из Финляндии, Швеции и Турции в Брюсселе для обсуждения этого вопроса.
Обстановка
- Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил о том, что Альянс больше не связан прошлыми обязательствами воздерживаться от развертывания своих сил в Восточной Европе.
- Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский рассказал, что события на поле боя в Украине развиваются так, что в войну с Россией может ввязаться НАТО, а международный преступник Владимир Путин нападет на Молдову.
- Глава разведывательного центра Оборонных сил Финляндии полковник Эсапекки Вехкаоя после вступления Финляндии в НАТО Россия будет говорить о необходимости усилить границу с Альянсом, но ничего радикального сделать не сможет.