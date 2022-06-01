Эрдоган выдвинул условие Швеции и Финляндии для вступления в НАТО

Финны и шведы были уверены, что НАТО близко. Эрдоган другого мнения / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил кандидатам в члены НАТО Швеции и Финляндии поучаствовать вместе с его страной в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Нюанс такого приглашения в том, что для Эрдогана таковыми террористами являются представители курдских боевых формирований, которые для европейских стран являются преследуемым Турцией нацменьшинством.

Заявление Эрдогана

"Можно ли поверить в то, что неосведомленные страны, называющие "оккупацией" операцию, которую проводит Турция для защиты своих южных рубежей от террористов, будут участвовать в совместной борьбе с Анкарой против общего врага? Не мы ли сообща принимали участие в Международной коалиции по борьбе с ИГИЛ? Что же случилось? Действителен ли подобный союз? Нет. Без получения четких и удовлетворяющих Турцию ответов на все вопросы и не получив документально четких заверений, мы не изменим своих позиций", – заявил Эрдоган во время выступления в парламента по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Реклама

Ответ кандидатов

Страны-кандидаты продолжают демонстрировать уверенность, что НАТО от них никуда не денется.

Как сообщает агентство Reuters, Финляндия и Швеция заявили 1 июня, что продолжат диалог с Турцией по поводу своих заявок на членство в НАТО, но не сообщили, достигнут ли прогресса в преодолении возражений Анкары против их присоединения к военному альянсу.

"Вместе со Швецией мы сделаем нашу домашнюю работу и подготовимся к вопросам, которые есть у Турции", — заявил журналистам в Хельсинки министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Реклама

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни он созовет высокопоставленных официальных лиц из Финляндии, Швеции и Турции в Брюсселе для обсуждения этого вопроса.

Обстановка