ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ – как ударили

Против РФ ввели новые санкции. Фото: коллаж "Сегодня"

Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против Российской Федерации. Так, от SWIFT отключат несколько банков. Также страны ЕС откажутся от импорта.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".

Реклама

Какие меры ввели?

Страны ЕС откажутся от импорта перевозимой по морю российской нефти в течение 6 месяцев, а от импорта нефтепродуктов – 8 месяцев.

Трубопроводной нефти санкции пока не касаются.

От SWIFT отключают Сбербанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Банк развития Беларуси.

ЕС приостанавливает вещание еще трех российских телеканалов: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24" и "Международный телецентр".

ЕС расширил список лиц и организаций РФ, которые попали под экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

ЕС запретит предоставлять России бухгалтерские, пиар и консультационные услуги. Также у РФ не будет доступа к облачным сервисам.

Российские олигархи могут откупиться от санкций

Западные союзники рассматривают вопрос о том, разрешить ли российским олигархам откупиться от санкций и использовать свои деньги для восстановления Украины.

Российские олигархи начали прятать свои яхты, самолеты и другое имущество за границей. Боятся потерять свои активы даже те, на кого санкции не налагались.

Также сообщалось, что олигархи России несут большие убытки от западных санкций, введенных в ответ на вторжение российской армии на территорию Украины. Они проводят тайные встречи, чтобы остановить Путина.

В начале марта шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд публично выступили против российской агрессии по отношению к Украине. Это владелец "Новатека" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Лукойла" Вагит Алекперов, глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.

Ранее мы писали: