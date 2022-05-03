Эстония хочет пересмотреть свои границы с Россией – СМИ

Эстония рассмотрит предложение отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с РФ. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Парламент Эстонии рассмотрит предложение отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Российской Федерацией, подписанными 18 февраля 2014 года.

С соответствующим предложением выступила Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), пишет Press.lv.

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Вопрос границы

"По завершении оккупации и восстановлении независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре", – говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, две страны сегодня не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор, но Эстония при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.

В свою очередь позиция РФ заключается в том, что Тартуский мирный договор является историческим документом, который не имеет юридической силы.

"Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован", – пишет издание.

При этом 9 марта министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что после начала войны в Украине заключение договоров о сухопутной и морской границе "больше не имеет для Эстонии первостепенного значения".

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Напомним, посол Эстонской Республики в Украине Каимо Кууск заявил, что Россия угрожает странам Балтии, а оборона Таллинна начинается на Донбассе.

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