Не наши методы: ХАМАС опроверг заявление Беларуси о "минировании" лайнера

В ХАМАС заявили, что подозрительные стороны пытаются демонизировать движение и помешать миру сострадать палестинскому народу

Палестинская группировка ХАМАС отрицает свою причастность к угрозе минирования самолета Ryanair, на которую сегодня сослались белорусские власти, пытаясь оправдать принудительную посадку 23 мая самолета, летевшего по маршруту Афины – Вильнюс над территорией Беларуси.

Об этом заявил спикер ХАМАСА Фавзи Бархум, передает Reuters.

По словам Бархума, ХАМАС "совершенно не имеет к этому никакого отношения".

"Мы не прибегаем к таким методам, которыми некоторые подозрительные стороны пытаются демонизировать ХАМАС и помешать мировому состраданию к нашему палестинскому народу и его законному сопротивлению", – заявил он.

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Белорусские власти 24 мая заявили, что угрозы о теракте на борту самолета Ryanair с оппозиционным активистом Романом Протасевичем якобы были связаны с палестино-израильским конфликтом. Глава департамента Министерства транспорта Беларуси по авиации Артем Сикорский зачитал "письмо", в котором палестинская исламистская группировка ХАМАС якобы заявила о минировании рейса Ryanair Афины – Вильнюс накануне.

Отметим, в СМИ сразу обратили внимание на ряд нестыковок в представленной белорусскими властями версии. Во-первых, свои требования группировка выдвинула через два дня после заключения перемирия с Израилем, а во-вторых, ХАМАС отправил письмо в аэропорт Минска, а не Афин или Вильнюса, либо в авиакомпанию Rуanair.

Напомним, для принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске 23 мая белорусские ВВС даже задействовали истребитель.