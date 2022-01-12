"Это Россия вторглась в Украину": Нуланд жестко "прошлась" по оккупантам

Виктория Нуланд объяснила, кто есть кто. Коллаж "Сегодня"
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд обвинила Россию в эскалации напряженности как внутри Украины, так и у ее границ. При этом она подчеркнула, что ни Украина, ни НАТО не являются угрозами для Москвы, а угрозу создает Кремль для цивилизованного мира. Об этом она сказала на брифинге.
По ее словам, нынешний кризис с безопасностью в Европе создала именно Россия.
"Это Россия сосредоточила 100-тысячную армию у границ Украины. Именно Россия подготовила внутренний саботаж и дестабилизацию. И именно Россия распространяет дезинформацию и ложь об Украине, о Соединенных Штатах и о НАТО, чтобы оправдать свои действия", – заявила Нуланд.
Она отметила, что вместо решения проблемы пандемии внутри своей страны и проблем своих граждан, Россия разжигает конфликт, который будет ей очень дорого стоить. Дипломат также напомнила, что это не Украина проявила агрессию к России.
"Это Россия вторглась в Украину в 2014 году, насильственно оккупировала Крым и продолжает вести войну на украинской территории. Украина ясно дала понять, что не намерена каким-либо образом угрожать России. Она хочет только мирного, демократического, европейского будущего для своего народа. И Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в нашей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказала замгоссекретаря.
Нуланд подчеркнула, что и НАТО не является угрозой для России – это оборонительный союз. Поэтому дипломатия — лучший вариант для восстановления стабильности и безопасности для Украины, Европы и самой России.
"США не будут принимать никаких решений ни по Европе без Европы, ни по Украине без Украины, ни по НАТО без НАТО", – заявила она.
США не бросят Украину
- Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он четко дал понять, что будет, если Россия нападет на Украину.
- Постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит заявила, что Америка и европейские союзники не видят возможности для большого компромисса с Россией по вопросу расширения НАТО. Напомним, что Москва требует также не пускать Украину в Альянс.
- Отметим, что Америка увеличивает военную помощь для нашей страны. Стало известно, что в конце декабря администрация Байдена утвердила выделение Украине дополнительных 200 млн долл. Издание Politico узнало, что входит в "тайный" пакет помощи от США.
- Тем временем группа конгрессменов США разработала законопроект, который позволяет существенно увеличить финансирование военной помощи летального характера Украине. Для Украины даже придумали новый статус – "НАТО-плюс".