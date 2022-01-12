"Це Росія вторглася в Україну": Нуланд жорстко "пройшлася" по окупантам

Вікторія Нуланд пояснила, хто є хто. Колаж "Сьогодні"
Заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд звинуватила Росію у ескалації напруженості як усередині України, так і біля її кордонів. При цьому вона наголосила, що ні Україна, ні НАТО не є загрозами для Москви, а загрозу створює Кремль для цивілізованого світу. Про це вона сказала на брифінгу.
За її словами, нинішню кризу з безпекою в Європі створила саме Росія.
"Це Росія зосередила 100-тисячну армію біля кордонів України. Саме Росія підготувала внутрішній саботаж та дестабілізацію. І саме Росія поширює дезінформацію та брехню про Україну, Сполучені Штати та НАТО, щоб виправдати свої дії", – заявила Нуланд.
Вона зазначила, що замість вирішення проблеми пандемії всередині своєї країни та проблем своїх громадян, Росія розпалює конфлікт, який їй дуже дорого коштуватиме. Дипломат також нагадала, що це не Україна виявила агресію до Росії.
"Це Росія вторглася в Україну у 2014 році, насильно окупувала Крим та продовжує вести війну на українській території. Україна ясно дала зрозуміти, що не має наміру якимось чином загрожувати Росії. Вона хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу. І Сполучені Штати залишаються непохитними у нашій підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України", – сказала заступник держсекретаря.
Нуланд наголосила, що і НАТО не є загрозою для Росії – це оборонний союз. Тому дипломатія — найкращий варіант для відновлення стабільності та безпеки для України, Європи та самої Росії.
"США не прийматимуть жодних рішень ні щодо Європи без Європи, ні щодо України без України, ні щодо НАТО без НАТО", – заявила вона.
США не покинуть Україну
- Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні провів телефонну розмову із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Він чітко дав зрозуміти, що буде, якщо Росія нападе на Україну.
- Постійний представник США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Америка та європейські союзники не бачать можливості для великого компромісу з Росією щодо розширення НАТО. Нагадаємо, що Москва вимагає також не пускати Україну до Альянсу.
- Зазначимо, що Америка збільшує військову допомогу нашій країні. Стало відомо, що наприкінці грудня адміністрація Байдена затвердила виділення Україні додаткових 200 млн дол. Politico дізналося, що входить у "таємний" пакет допомоги від США.
- Тим часом, група конгресменів США розробила законопроєкт, який дозволяє суттєво збільшити фінансування військової допомоги летального характеру Україні. Для України навіть вигадали новий статус – "НАТО-плюс".