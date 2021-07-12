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Евросоюз продлил антироссийские санкции. Что запрещено

12 июля, 12:40

Виктория Барановская

Кроме экономических санкции, продлили ограничения еще и за оккупацию Крыма

Новые санкции будут действовать до 2022 года / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 12 июля, Евросоюз продлил санкции против целых секторов российской экономики из-за российской агрессии на территории Украины.

Об этом сообщил в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Юзвак.

Кроме экономических санкций, Евсоюз продлил ограничения за незаконную аннексию Россией Крыма и умышленную дестабилизацию политическо-социальной ситуации в Украине.

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Таким образом, санкции:

Санкции будут действовать до 31 января 2022 года.

Как мы писали ранее, по итогам Евросаммита, который прошел 25 июня, лидеры ЕС призвали Россию целиком взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений.

К слову, на саммите отклонили идею Франции и Германии провести саммит ЕС – Россия с прямыми переговорами руководства Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным. Против этой инициативы также выступала Украина.

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