Евросоюз продлил антироссийские санкции. Что запрещено

Кроме экономических санкции, продлили ограничения еще и за оккупацию Крыма

Новые санкции будут действовать до 2022 года / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 12 июля, Евросоюз продлил санкции против целых секторов российской экономики из-за российской агрессии на территории Украины.

Об этом сообщил в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Юзвак.

Кроме экономических санкций, Евсоюз продлил ограничения за незаконную аннексию Россией Крыма и умышленную дестабилизацию политическо-социальной ситуации в Украине.

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Таким образом, санкции:

ограничивают доступ России к определенным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе;

запрещают прямой или косвенный ввоз, вывоз или передачу всех материалов, связанных с обороной;

устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования и конечных потребителей в России;

запрещают формы финансовой помощи и посреднических услуг в отношении российских финансовых учреждений;

ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для определенных российских банков и компаний.

Санкции будут действовать до 31 января 2022 года.

Как мы писали ранее, по итогам Евросаммита, который прошел 25 июня, лидеры ЕС призвали Россию целиком взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений.

К слову, на саммите отклонили идею Франции и Германии провести саммит ЕС – Россия с прямыми переговорами руководства Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным. Против этой инициативы также выступала Украина.