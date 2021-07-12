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Євросоюз продовжив антиросійські санкції. Що заборонено

12 липня, 12:40

Вікторія Барановська

Крім економічних санкцій, продовжили обмеження ще й за окупацію Криму

Нові санкції будуть діяти до 2022 року / Фото: колаж "Сегодня"

У понеділок, 12 липня, Євросоюз продовжив санкції проти цілих секторів російської економіки через російську агресію на території України.

Про це повідомив у Twitter журналіст "Радіо Свобода" Рікард Юзвак.

Крім економічних санкцій, Евсоюз продовжив обмеження за незаконну анексію Росією Криму та навмисну дестабілізацію політично-соціальної ситуації в Україні.

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Отже, санкції:

Санкції діятимуть до 31 січня 2022 року.

Як ми писали раніше, за підсумками Євросаміту, який пройшов 25 червня, лідери ЄС закликали Росію цілком взяти на себе відповідальність за забезпечення повного виконання Мінських угод.

До речі, на саміті відхилили ідею Франції та Німеччини провести саміт ЄС – Росія з прямими переговорами керівництва Євросоюзу з президентом РФ Володимиром Путіним. Проти цієї ініціативи також виступала Україна.

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