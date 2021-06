Посли ЄС схвалили економічні санкції проти Росії

Посли Європейського Союзу вирішили підтримати продовження економічних санкцій проти Росії.

Про це повідомив в Twitter журналіст Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" для економічних санкцій проти Росії, як і очікувалося", – розповів він.

EU ambassadors gave green light to the economic sanctions on #Russia as expected. should be adopted when EU foreign ministers meet on 12 July. #Ukraine #Crimea