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Посли ЄС схвалили економічні санкції проти Росії

30 червня 2021 12:58

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вже 12 липня санкції можуть бути прийняті, коли відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС

/ Фото: AFP

Посли Європейського Союзу вирішили підтримати продовження економічних санкцій проти Росії.

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Про це повідомив в Twitter журналіст Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" для економічних санкцій проти Росії, як і очікувалося", – розповів він.

Очікується, що санкції повинні бути ухвалені під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 12 липня.

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Напередодні високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз найближчим часом підготує варіанти нових заходів проти РФ, які будуть введені в тому випадку, якщо РФ продовжить порушувати міжнародні права як своїх сусідніх країн, так і країн ЄС.

Також він зазначив, що за дорученням саміту ЄС підготує і можливі сфери взаємодії з Росією по таким темам, як клімат і навколишнє середовище, охорона здоров'я, а також питання зовнішньої політики.

Як ми писали раніше, за підсумками євросаміту, який пройшов 25 червня, лідери ЄС закликали Росію цілком взяти на себе відповідальність за забезпечення повного виконання Мінських угод.

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До речі, на саміті відхилили ідею Франції та Німеччини провести саміт ЄС – Росія з прямими переговорами керівництва Євросоюзу з президентом РФ Володимиром Путіним. Проти цієї ініціативи також виступала Україна.

Тим часом Білорусь спалює мости з Євросоюзом у відповідь на санкції:

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