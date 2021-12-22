Гиркина ждет высшая мера? Что светит боевикам за сбитый MH17

К пожизненному заключению требуют приговорить Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко / Фото: Коллаж: Сегодня
Для всех обвиняемых в деле о катастрофе MH17 Нидерландская прокуратура просит пожизненное тюремное заключение. Об этом в Twitter написала журналистка De Telegraaf Саския Беллеман.
Прокурор Манон Риддербекс отметила, что катастрофа MH17 – одно из самых тяжких преступлений.
"Факты настолько серьезны, а последствия настолько велики, что с точки зрения возмездия уместно только максимальное наказание. Действия обвиняемых не только лишили жизни 298 человек, они оставили глубокие шрамы в душах живущих – родственников погибших и жителей населенных пунктов, близ которых произошло крушение МН17", — сказал представитель прокуратуры Нидерландов.
Исходя из этого, прокуратура требует пожизненного заключения для всех четверых обвиняемых.
Следствие считает, что никто из обвиняемых лично не участвовал в пуске ракеты по "Боингу". В причастности к крушению самолета обвиняются:
- Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин России, "министр обороны самопровозглашенной т.н "ДНР", отставной офицер ФСБ.
- Сергей Дубинский, гражданин России, старший офицер ГРУ армии России в отставке.
- Олег Пулатов, гражданин России, подполковник запаса ВДВ армии России.
- Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной т.н "ДНР".
В то же время, прокурор отметила, что скорее всего Россия вряд ли выдаст своих граждан Гиркина, Дубинского и Пулатова, а местонахождение украинца Леонида Харченко остается неизвестным.
"Но любого, кто сегодня кажется неуловимым, завтра могут арестовать", – считает обвинение.
Прокуратура также требует, чтобы суд вынес решение о немедленном тюремном заключении обвиняемых.
Катастрофа MH17
- 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит самолет Boeing 777 малайзийских авиалиний рейса МН17, в результате чего погибли 298 человек. Международная следственная группа установила, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук".
- Прокуроры и следователи установили подозреваемых в причастности к сбиванию "Боинга" и в 2019 году Украина передала уголовные производства коллегам из Нидерландов.
- Совместная следственная группа (JIT), расследующая дело о катастрофе MH17, обратилась за помощью в предоставлении важной информации к военным, проживающим в российском городе Курске.
- Летом следствие по MH17 отклонило показания россиян о причастности ВСУ к пуску ракеты, которой был сбит самолет.
- Представительница прокуратуры Нидерландов на слушаниях по делу MH17 заявила, что перед крушением малайзийского Boeing-777 на Донбассе в 2014 году в районе трагедии не было украинских военных самолетов.
- 21 декабря 2021 года следствие пришло к выводу, что воздушное судно было сбито зенитно-ракетным комплексом "Бук". То, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", указывают характер повреждений воздушного судна, экспертиза фрагментов и поражающих элементов, а также перехваченные телефонные разговоры обвиняемых.