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Гіркіна чекає найвища міра? Що світить бойовикам за збитий MH17

22 грудня, 13:59
У справі про автокатастрофу проходять четверо обвинувачених

До довічного ув'язнення вимагають засудити Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Для всіх обвинувачених у справі про катастрофу MH17 Нідерландська прокуратура вимагає довічне ув'язнення. Про це в Twitter написала журналістки De Telegraaf Саськія Беллеман.

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Прокурор Манон Ріддербекс зазначила, що катастрофа MH17 – один із найтяжчих злочинів.

"Факти настільки серйозні, а наслідки настільки великі, що з точки зору відплати доречне тільки максимальне покарання. Дії обвинувачених не тільки позбавили життя 298 людина, вони залишили глибокі шрами в душах живих – родичів загиблих і жителів населених пунктів, поблизу яких сталася аварія М1 , – сказав представник прокуратури Нідерландів.

Виходячи з цього, прокуратура вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених.

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Слідство вважає, що ніхто з обвинувачених особисто не брав участь у пуску ракети "Боїнгу". У причетності до аварії літака звинувачуються:

  • Ігор Гіркін (Стрєлков), громадянин Росії, "міністр оборони самопроголошеної т.з "ДНР", відставний офіцер ФСБ.
  • Сергій Дубинський, громадянин Росії, старший офіцер ГРУ армії Росії у відставці.
  • Олег Пулатов, громадянин Росії, підполковник запасу ВДВ армії Росії.
  • Леонід Харченко, громадянин України, командир розвідпідрозділу ГРУ самопроголошеної т.з "ДНР".

Водночас, прокурор зазначила, що швидше за все Росія навряд чи видасть своїх громадян Гіркіна, Дубинського та Пулатова, а місцезнаходження українця Леоніда Харченка залишається невідомим.

"Але будь-кого, хто сьогодні здається невловимим, завтра можуть заарештувати", – вважає звинувачення.

Прокуратура також вимагає, щоб суд ухвалив рішення про негайне ув'язнення обвинувачених.

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Катастрофа MH17