Гіркіна чекає найвища міра? Що світить бойовикам за збитий MH17

До довічного ув'язнення вимагають засудити Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка / Фото: Колаж: Сьогодні
Для всіх обвинувачених у справі про катастрофу MH17 Нідерландська прокуратура вимагає довічне ув'язнення. Про це в Twitter написала журналістки De Telegraaf Саськія Беллеман.
Прокурор Манон Ріддербекс зазначила, що катастрофа MH17 – один із найтяжчих злочинів.
"Факти настільки серйозні, а наслідки настільки великі, що з точки зору відплати доречне тільки максимальне покарання. Дії обвинувачених не тільки позбавили життя 298 людина, вони залишили глибокі шрами в душах живих – родичів загиблих і жителів населених пунктів, поблизу яких сталася аварія М1 , – сказав представник прокуратури Нідерландів.
Виходячи з цього, прокуратура вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачених.
Слідство вважає, що ніхто з обвинувачених особисто не брав участь у пуску ракети "Боїнгу". У причетності до аварії літака звинувачуються:
- Ігор Гіркін (Стрєлков), громадянин Росії, "міністр оборони самопроголошеної т.з "ДНР", відставний офіцер ФСБ.
- Сергій Дубинський, громадянин Росії, старший офіцер ГРУ армії Росії у відставці.
- Олег Пулатов, громадянин Росії, підполковник запасу ВДВ армії Росії.
- Леонід Харченко, громадянин України, командир розвідпідрозділу ГРУ самопроголошеної т.з "ДНР".
Водночас, прокурор зазначила, що швидше за все Росія навряд чи видасть своїх громадян Гіркіна, Дубинського та Пулатова, а місцезнаходження українця Леоніда Харченка залишається невідомим.
"Але будь-кого, хто сьогодні здається невловимим, завтра можуть заарештувати", – вважає звинувачення.
Прокуратура також вимагає, щоб суд ухвалив рішення про негайне ув'язнення обвинувачених.
Катастрофа MH17
- 17 липня 2014 року у небі над Донбасом було збито літак Boeing 777 малайзійських авіаліній рейсу МН17 , внаслідок чого загинули 298 людина. Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий російською ЗРК "Бук".
- Прокурори та слідчі встановили підозрюваних у причетності до збивання "Боїнга" та у 2019 році Україна передала кримінальні провадження колегам з Нідерландів.
- Спільна слідча група (JIT), яка розслідує справу про катастрофу MH17, звернулася за допомогою у наданні важливої інформації до військових, проживає в російському місті Курську .
- Влітку слідство по MH17 відхилило показання росіян про причетність ЗСУ до пуску ракети , Якою був збитий літак.
- Представниця прокуратури Нідерландів на слуханнях у справі MH17 заявила, що перед катастрофою малайзійського Boeing-777 на Донбасі 2014 року в районі трагедії не було українських військових літаків.
- 21 грудня 2021 року слідство дійшло висновку , що повітряне судно було збите зенітно-ракетним комплексом "Бук" Те, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", вказують на характер пошкоджень повітряного судна, експертизу фрагментів та вражаючих елементів, а також на перехоплені телефонні розмови обвинувачених.