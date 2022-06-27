Готовится к встрече с Зеленским? Путин подтвердил участие в саммите G20

Путин готовится принять участие в саммите G20, куда пригласили Зеленского. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил свое участие в саммите G20. На этом же мероприятии пригласили выступить президента Украины Владимира Зеленского. Саммит запланирован на 15-16 ноября.

Об этом сообщает ряд росСМИ.

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"Путин принял приглашение своего индонезийского коллеги Джоко Видодо на саммит "Группы двадцати", который пройдет на острове Бали 15-16 ноября", – пишут пропагандистские СМИ, со ссылкой на заявление Кремля.

Также сообщается о том, что Индонезия, которая в этом году будет принимать встречу, надеется на очный формат мероприятия.

США не хотят видеть Россию на саммите G20

Через месяц после широкомасштабного вторжения армии России в Украину президент США Джозеф Байден высказался за исключение России из G20. Также он предложил предоставить Украине возможность участия во встречах "двадцатки". Так как ближайший саммит планировался через полгода, вопрос так и повис в воздухе. А тем временем хозяин будущего саммита – президент Индонезии Джоко Видодо решил стать миротворцем и позвал на саммит как Владимира Зеленского в качестве гостя, так и желающего уничтожить Украину Путина.

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Вскоре свое нежелание находиться в одном помещении с Путиным высказали представители Белого дома высказали еще раз.

Как сообщил американский телеканал CNN, Белый дом в частном порядке сообщил Индонезии, что Россия не должна быть допущена к участию в саммите G20 в этом году. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что хотя до саммита еще шесть месяцев, но позиция лидера США ясна.

"Президент публично выразил свое несогласие с участием Путина в G20. Мы выразили свое мнение, что мы не думаем, что они должны быть частью публичного мероприятия или в частном порядке. Многое может произойти за это время, но мы, конечно же, пока не видим признаков того, что Россия планирует конструктивно участвовать в дипломатических переговорах", – ответила Псаки на соответствующий вопрос журналистов.

Присутствие же Владимира Зеленского на саммите в качестве гостя Белый дом приветствует, хотя, по словам Псаки, еще слишком рано говорить о том, как это будет выглядеть.

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Отметим, что в саммите G20 примут участие лидеры Аргентины, Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Канады, Китая, Великобритании, Мексики, США, Турции, Франции, Южной Кореи, ЮАР, Японии, Саудовской Аравии и ЕС.

Ранее мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет увидеть президента РФ Владимира Путина на саммите G20.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что суверенная Украина переживет президента РФ Владимира Путина и он уже проиграл войну.