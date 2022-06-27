Готується до зустрічі із Зеленським? Путін підтвердив участь у саміті G20

Путін готується взяти участь у саміті G20, куди запросили Зеленського. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Російської Федерації Володимир Путін підтвердив свою участь у саміті G20. На цьому заході запросили виступити президента України Володимира Зеленського. Саміт заплановано на 15-16 листопада.

Про це повідомляє низка росЗМІ.

Реклама

"Путін прийняв запрошення свого індонезійського колеги Джоко Відодо на саміт "Групи двадцяти", який пройде на острові Балі 15-16 листопада", – пишуть пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяву Кремля.

Також повідомляється, що Індонезія, яка цього року прийматиме зустріч, сподівається на очний формат заходу.

США не хочуть бачити Росію на саміті G20

Через місяць після широкомасштабного вторгнення армії Росії до України президент США Джозеф Байден висловився за виключення Росії із G20. Також він запропонував надати Україні можливість участі у зустрічах "двадцятки". Оскільки найближчий саміт планувався за півроку, питання так і повисло в повітрі. А тим часом господар майбутнього саміту – президент Індонезії Джоко Відодо вирішив стати миротворцем і покликав на саміт як Володимира Зеленського як гостя, так і бажаючого знищити Україну Путіна.

Реклама

Незабаром своє небажання перебувати в одному приміщенні з Путіним висловили представники Білого дому висловили ще раз.

Як повідомив американський телеканал CNN, Білий дім приватно повідомив Індонезії, що Росія не повинна бути допущена до участі в саміті G20 цього року. Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що хоч до саміту ще шість місяців, але позиція лідера США зрозуміла.

"Президент публічно висловив свою незгоду за участю Путіна в G20. Ми висловили свою думку, що ми не думаємо, що вони повинні бути частиною публічного заходу або в приватному порядку. Багато може статися за цей час, але ми, звісно ж, поки що не бачимо ознак того, що Росія планує конструктивно брати участь у дипломатичних переговорах", – відповіла Псакі на відповідне запитання журналістів.

Присутність же Володимира Зеленського на саміті як гостя Білий дім вітає. Хоча, за словами Псакі, ще зарано говорити про те, як це виглядатиме.

Реклама

Зазначимо, що у саміті G20 візьмуть участь лідери Аргентини, Австралії, Бразилії, Німеччини, Індії, Індонезії, Італії, Канади, Китаю, Великої Британії, Мексики, США, Туреччини, Франції, Південної Кореї, ПАР, Японії, Саудівської Аравії та ЄС.

Раніше ми писали, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн хоче побачити президента РФ Володимира Путіна на саміті G20.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен впевнений, що суверенна Україна переживе президента РФ Володимира Путіна і він уже програв війну