"Изложим серьезные опасения": США ответят на прихоти России

Джен Псаки, Сергей Лавров. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters
Соединенные Штаты Америки готовят письменный ответ Российской Федерации, в котором выразят свои беспокойства из-за действий Кремля. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Дженнифер Псаки.
По ее словам, на следующей неделе Вашингтон передаст Кремлю письменный ответ относительно гарантий безопасности.
"Мы изложим письменно те серьезные опасения, которые есть у нас и наших союзников и партнеров в отношении действий России, а также идеи относительно того, как мы можем усилить чувство защищенности друг друга в будущем", — сказала Псаки.
Она подчеркнула, что необходимо увеличивать прозрачность, снижать риски и усиливать контроль за вооружением.
Чего хочет Россия
- Россия требует отказаться от расширения НАТО и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России.
- 10 января состоялись переговоры между США и РФ, на которых обсуждались требования Москвы. После этого 12 и 13 января аналогичные переговоры прошли с представителями НАТО и ОБСЕ.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.
- Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут.
- На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ждет конкретных ответов на свои предложения.
- Сергей Лавров после встречи с Энтони Блинкеном заявил, что глава американской дипломатии пообещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на так называемые гарантии безопасности.