"Викладемо серйозні побоювання": США дадуть відповідь на забаганки Росії

Джен Псакі, Сергій Лавров. Колаж "Сьогодні" / Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки готують письмову відповідь Російській Федерації, в якій висловлять свої занепокоєння через дії Кремля. Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Дженніфер Псакі.

За її словами, наступного тижня Вашингтон передасть Кремлю письмову відповідь щодо гарантій безпеки.

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"Ми викладемо письмово ті серйозні побоювання, які є у нас і наших союзників та партнерів щодо дій Росії, а також ідеї щодо того, як ми можемо посилити почуття захищеності одне одного у майбутньому", – сказала Псакі.

Вона наголосила, що необхідно збільшувати прозорість, знижувати ризики та посилювати контроль за озброєнням.

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