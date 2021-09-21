Извержение вулкана на Канарах. Лава уничтожает дома, тысячи людей эвакуируют (видео)

На испанском острове произошло извержение вулкана / Фото: Коллаж: Сегодня

В Испании на Канарских островах лава после извержения вулкана дошла до улиц. Около 100 домов разрушены, люди продолжают эвакуироваться.

Об этом сообщает Reuters.

Извержение вулкана на острове Пальма заставило покинуть свое жилье 5500 человека, лава разрушила около 100 домов. Власти утверждают, что ее потоки начали двигаться медленнее, чем предполагалось изначально.

Эксперты ожидают, что поток расплавленной породы не достигнет Атлантического океана. По их словам, если это произойдет, могут начаться новые взрывы и появиться облака токсичных газов.

"Движение лавы происходит намного медленнее, чем было изначально... В течение дня не было значительного прогресса", - сказал координатор по чрезвычайным ситуациям Мигель Анхель Моркуенде.

История извержений

Кумбре-Вьеха – активная вулканическая гряда на острове Пальма, который принадлежит Испании.

Этот хребет тянется с севера на юг, охватывая южную треть острова, где расположен ряд вулканических кратеров.

Предыдущий раз извержение в районе острова произошло в 1971 году – тогда извергался вулкан Тенегия.

Более мощное извержение было в 1949 году, когда активизировались сразу три вулканических кратера – Дураснеро, Сан-Хуан и Хойо-Негро. Извержение сопровождалось землетрясениями.

Напомним, в Каспийском море вечером 4 июля прогремел мощный взрыв в районе одной из нефтедобывающих платформ в азербайджанском секторе.

Кроме того, в Конго произошло извержение вулкана Ньирагонго – в опасности оказались и украинцы.