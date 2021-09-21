Виверження вулкана на Канарах. Лава знищує будинки, тисячі людей евакуюють (відео)

На іспанському острові сталося виверження вулкана / Фото: Колаж: Сьогодні

В Іспанії на Канарських островах лава після виверження вулкана дійшла до вулиць. Близько 100 будинків зруйновані, люди продовжують евакуюватися.

Про це повідомляє Reuters.

Виверження вулкана на острові Пальма змусило покинути своє житло 5500 осіб, лава зруйнувала близько 100 будинків. Влада стверджує, що її потоки почали рухатися повільніше, ніж передбачалося спочатку.

Експерти очікують, що потік розплавленої породи не досягне Атлантичного океану. За їхніми словами, якщо це станеться, можуть початися нові вибухи і з'явитися хмари токсичних газів.

"Рух лави відбувається набагато повільніше, ніж було спочатку... Протягом дня не було значного прогресу", – сказав координатор з надзвичайних ситуацій Мігель Анхель Моркуенде.

Історія вивержень

Кумбре-В'єха – активна вулканічна гряда на острові Пальма, який належить Іспанії.

Цей хребет тягнеться з півночі на південь, охоплюючи південну третину острова, де розташована низка вулканічних кратерів.

Попереднього разу виверження у районі острова сталося 1971 року – тоді вивергався вулкан Тенегія.

Найсильніше виверження було 1949 року, коли активізувалися відразу три вулканічні кратери – Дураснеро, Сан-Хуан і Хойо-Негро. Виверження супроводжувалося землетрусами.

Нагадаємо, у Каспійському морі увечері 4 липня прогримів потужний вибух у районі однієї з нафтовидобувних платформ в азербайджанському секторі.

Крім того, у Конго почалося виверження вулкана Ньїрагонго – в небезпеці опинилися і українці.